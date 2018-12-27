Son Dakika Haberleri: Zabıta'tan Kebapçılara Hijyen Denetimi

Zabıta'tan Kebapçılara Hijyen Denetimi

37 dakika önce

Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren kebap satan iş yerlerine denetim yaptı.

Zabıta'tan Kebapçılara Hijyen Denetimi, System.String[]
Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren kebap satan iş yerlerine denetim yaptı.

Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler kebap satan işlerini denetledi. Yapılan denetimlerde ruhsat kontrolü, hijyen ve mutfakta görev yapan personelin kıyafetlerine bakıldı. Zabıta ekipleri denetim sırasında usule uygun olmayan bazı iş yerlerine sözlü uyarıda bulundu. Zabıta ekipleri halkın sağlığını olumsuz etkileyecek durumlara taviz vermeyeceklerini ifade ederek denetimlerin devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

Merkez, Zonguldak, Zabıta, 3. Sayfa
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