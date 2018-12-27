Zabıta'tan Kebapçılara Hijyen Denetimi
37 dakika önce
Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren kebap satan iş yerlerine denetim yaptı.
Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren kebap satan iş yerlerine denetim yaptı.
Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler kebap satan işlerini denetledi. Yapılan denetimlerde ruhsat kontrolü, hijyen ve mutfakta görev yapan personelin kıyafetlerine bakıldı. Zabıta ekipleri denetim sırasında usule uygun olmayan bazı iş yerlerine sözlü uyarıda bulundu. Zabıta ekipleri halkın sağlığını olumsuz etkileyecek durumlara taviz vermeyeceklerini ifade ederek denetimlerin devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:46 Kaynak: İHA
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