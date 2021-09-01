Zabıta Teşkilatı 195 yaşında - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılını düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı. 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Zabıta Haftası" kutlamaları kapsamında önce Ulus Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın 195. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Zabıta Haftası" kutlama etkinlikleri Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk koyma ve Anıtkabir ziyareti ile başladı. Daha sonra Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç kutlamalar kapsamında Zabıta Teşkilatı Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ulus Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak, ilçe zabıta müdürleri ve zabıtalar katıldı. "Zabıta Haftası" etkinlikleri kapsamında Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un 195. yıl anısına Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

"Pandemi mücadelesinin Başkentimizdeki kahramanlarından biri de Zabıta Teşkilatıdır"

Başkent Zabıtasının; insanı önceleyen, esnaf dostu, kadınlara ve dezavantajlı bireylere pozitif ayrımcılığı benimseyen, çağdaş bir anlayışla hizmet etme azim ve kararında olduklarını vurgulayan Koç, "Dünyamız ve ülkemizin 1,5 yılı aşkın zamandan beri sürdürdüğü pandemi mücadelesinin Başkentimizdeki kahramanlarından biri de Zabıta Teşkilatıdır. Gece gündüz, pandemi koşullarında ve mesai mefhumu gözetmeksizin esnafımız ve halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Emek ve alın terimizin pandemi mücadelesine katkılarını halkımız da bilmektedir. Cumhuriyetimizin başkentinde bereket ve huzuru hakim kılmak için doğruluk, iyi ahlak, profesyonel hizmet, adalet, eşitlik ve muhabbetle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ankara Zabıtası Ata'nın huzurunda

Ulus Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törenden sonra Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün Mozolesine çelenk koyan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk Milletinin ebedi önderi aziz Atatürk;

Başkent Zabıtası olarak Zabıta Haftası kutlamaları kapsamında manevi huzurunda bulunuyor ve seni hürmetle selamlıyoruz. Ankara Zabıtası olarak, Cumhuriyetimizin başkentine, senin çizdiğin yolda, uygar, çağdaş, adil bir kent vizyonu ile Belediye Başkanlarımızın denetiminde Cumhuriyet kanunlarının ışığında insan odaklı ortak akıl ve ortak şuur ile hizmet ediyoruz. Bütün gayretimiz, esnafın helal kazancına bereket katmak, halkımıza huzur ve güven vermek, başkentimizin dirlik ve düzenliğini idame etmek içindir. Büyük Atatürk, Başkent Zabıtası ışığını senin ilkelerinden, derinliğini Ankara'nın ahi geleneğinde ve seğmen kültüründen, gücünü damarlarındaki asil kandan alarak kendini çağın gereklerine uygun şekilde yenilemekte, geliştirmekte ve bağrında gururla seni saklayan Ankara'ya en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Bu anlayış ve azim ile manevi huzurunda tekrar saygıyla eğiliyor ve emanet etiğin Cumhuriyetimizi özenle korumaya ve geliştirmeye ant içiyoruz. Cumhuriyetin başkenti emin ellerdedir. Aziz ruhun şad olsun."

Zabıta Teşkilatı Federasyonu'nu ziyaret

Ulus Atatürk Anıtı ve Anıtkabir ziyaretini tamamlayan Koç, Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak'ı da makamında ziyaret etti. Altındağ'da bulunan federasyon binasında gerçekleşen ziyarette Koç ile Karabudak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Karabudak, Koç'a ziyareti için teşekkür etti. - ANKARA