Zabıta Teşkilatı 195 Yaşında - Son Dakika

Belediye Başkanı Alper Taban, fidan dikimi sonrası kuruluşunun 195. yılı nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personeliyle yemekte bir araya gelerek kendilerini kutladı.

Kuruluşu Osmanlı dönemine dayanan Zabıta Teşkilatı, ilk olarak 4 Eylül 1826 tarihinde İhtisap Nezareti ismiyle faaliyete geçti. Bu tarihten itibaren halkın sağlığı ve güvenliği, toplum içerisinde adaletin tesis edilmesi gibi önemli görevleri üstlenerek yerel yönetimlerin kolluk kuvveti olarak hizmet veren Zabıta Teşkilatı, bu yıl kuruluşunun 195. Yılını kutluyor. İnegöl Belediyesi, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftasını düzenlenen bir dizi etkinlikle kutladı.

42 AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU

Zabıta teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Pazartesi günü 16.00'da Yeniceköy Mahallesi 855. Sokakta 1000 m2'lik yeşil alanda Zabıta Müdürlüğü anısına koruluk alan oluşturulması için fidan dikimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun, meclis üyeleri ve zabıta müdürlüğü personelinin katıldığı etkinlikte, 42 adet yetişkin formlardaki ağaç toprakla buluştu.

ZABITA TEŞKİLATI 195 YILDIR İLK GÜNKÜ HEYECANLA GÖREVİNİN BAŞINDA

Fidan dikim etkinliği sonrası bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Bilindiği üzere 1-7 Eylül tarihleri arası Zabıta Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl da aynı zamanda zabıta teşkilatının kuruluşunun 195. Yıl dönümü. Ben kuruluşundan bu güne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zabıta teşkilatı kurulduğu günden bu yana halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için mücadele ediyor. Kurulduğu günden bu yana da halkın sağlığı, güvenliği, huzuru için mücadele ediyor. Kuruluş amaçları içerisinde de toplum içerisinde adaleti sağlamak, güveni tesis etmek, huzur ortamı oluşturmak, halk sağlığını korumak, gerekli denetimler ve kontrolleri yapmak olarak ifade edebiliriz. 195 yıldır da ilk günkü heyecan ve azimle görevine devam ediyor zabıta teşkilatımız" dedi.

Zabıta Müdürlüğü'nün sınırlı sayıda personel ile en iyi ve nitelikli hizmeti sunmak adına gayret sarf ettiğini kaydeden Başkan Taban, "Nüfus ölçeğine baktığımız zaman, sınırlı sayıda personele sahibiz. Yaklaşık 60 kişilik bir kadro ile hizmet veriyoruz. Burada tabi 7/24 esasıyla çalıştığımızı düşünürsek, bu sayının aslında tam olarak yeterli bir sayı olmadığını ifade edebilirim. Bugünün anısına da Yeniceköy Mahallemizde 855. Sokakta planda yeşil alan olarak işaretli yaklaşık 1000 m2'lik bir alanda 42 adet yetişkin formlardaki ağacı toprakla buluşturuyoruz. Hem ağaçlandırma ve yeşillendirme anlamında kıymetli bir iş yapmış oluyoruz hem de Zabıta Haftamız münasebetiyle bunu birleştirerek onların da burada birer dikili ağacı olmasını istedik. Ben tüm zabıta teşkilatımıza şehrimize verdikleri emek ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız görev süresi içerisinde en güzel şekilde hizmet etmek tüm zabıta personelimize nasip olsun. Tüm teşkilatımızın zabıta haftasını kutluyorum" diye konuştu.

BAŞKAN TABAN ZABITA PERSONELİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Ağaç dikim etkinliği sonrası Başkan Alper Taban, Zabıta Müdürlüğü personeliyle İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Burada da zabıta ekipleriyle istişareler yapılıp sohbet edildi.