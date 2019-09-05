Zabıta teşkilatı 197 yaşında

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenlerle kutladı. Şehir turunun ardından Zabıta personeli Başkan Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, zabıtaların son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü kutladı.



Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri zabıta müdürlükleri Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı, Antalya'da yaşam kalitesini yükseltme ve iyileştirme, mutlu ve huzurlu bir kent yaşamı sunma gayretiyle Zabıta Teşkilatı olarak çalışmalarına fedakarca devam ettiklerini söyledi.



Törenin ardından resmi araçlarla şehir turu yapan zabıta ekipleri ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri zabıta müdürleri de hazır bulundu. Zabıta Teşkilatı'nın bu önemli gününü kutlayan Başkan Böcek, zabıtaların özellikle gıda denetimleriyle insan hayatı için çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Başkan Böcek, "Sizler üniformalarınızla gittiğiniz yerlerde bizleri, belediye başkanı arkadaşlarımızı ve ilçelerinizi temsil etmektesiniz. Bir taraftan insanlarımızın canını malını korumaya çalışırken bir taraftan da insanlarımızın sağlıklı yaşayabilmeleri için denetimler yapıyorsunuz. Bunun için sizlere teşekkür ediyor ve görevinizde başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA