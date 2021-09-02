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Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 195. yıldönümünü kutluyor - Son Dakika

Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 195. yıldönümünü kutluyor

02.09.2021 15:39
Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 195. yıldönümünü kutluyor, System.String[]

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 195. yıl dönümü dolayısıyla, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, zabıta personeli ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek sundular.

Teşkilatın kuruluş yıldönümü ziyaretinde konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, "Tarihimizde 1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatımız; 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 11.04.2007 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Zabıta Yönetmeliğine göre çalışmalarına devam etmektedir.

Bugün Zabıta Teşkilatımızın 195. kuruluş yılı dolayısı ile Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ekip olarak ziyarete geldik. Sayın Başkanımıza Zabıta Teşkilatına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Büyükşehir Zabıtamız 7/24 esasına göre ilimizin düzeni, halkımızın sağlığı ve huzurunu korumak için çağımızın gereklerine uygun şekilde yenilikleri de takip ederek, 2 seyyar denetim ekibi, 2 trafik denetim ekibi ve 2 hafriyat denetim ekiplerimizle hizmet vermekteyiz.

Bundan sonra da Malatya'mızın düzeni, halkımızın sağlığını, esenlik ve huzurunun devamını sağlamak adına Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı olarak ilçe belediyemizi koordine ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zabıta Teşkilatının 195. kuruluş yıldönümü kutlayarak, zabıta personellerine görevlerinde başarılar diledi. Başkan Gürkan, genel idarenin kolluk kuvvetlerinde toplumdaki asayişi, sükûneti ve huzuru sağlamakla görevli polis teşkilatı varsa, yerelde de asayişi, sükûneti ve huzuru temin etme noktasında zabıta teşkilatının olduğunu söyleyerek, "Zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftalarını kutluyorum ve tebrik ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum. Zabıtalık, zabitlikten gelme. Yani kolluk kuvveti anlamındadır. Genel idarenin kolluk kuvvetleri polis teşkilatıdır, yerel idarenin kolluk kuvvetleri ise zabıta teşkilatıdır. Zabıta teşkilatının 195. yıldönümü münasebetiyle zabıta kardeşlerimizin bizleri ziyaret etmelerinden dolayı memnunuz. Zabıta teşkilatının işi hakikaten zordur. Toplumda ne kadar asayişe matuf işler varsa zabıtanın kontrolünde ve uhdesindedir. Nasıl ki genel idarenin kolluk kuvvetlerinde toplumdaki asayişi, sükûneti ve huzuru sağlamakla görevli polis teşkilatı varsa, yerelde de asayişi, sükûneti ve huzuru temin etme noktasında zabıta teşkilatımız var. Zabıta teşkilatımız, yasal mevzuatın dışına çıkmak durumunda olan esnaf olsun, pazarcı esnafları olsun veya vatandaşın tutum ve davranışı olsun bu konuda da yasal çerçeve içerisinde müdahale etmekle sorumludur. Bu müdahaleyi yaparken vatandaşın onurunu, gururunu kırmadan, incitmeden, dökmeden berkemal etmek durumundadır.

Zabıta teşkilatımızın şimdiye kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığı çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Takip ettiğimiz çalışmalarda toplumda huzursuzluğu teşvik edecek çalışmalar içerisine girilmemiştir. Huzursuzluğu bozan insanları da kırmadan, incitmeden mevzuat çerçevesinde gerekli uyarı ve gerekli müeyyide uygulamışlardır. Bundan sonraki süreçte de zabıtanın tutumuyla, davranışıyla, hal ve hareketiyle, söylemiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni temsil etmesinden dolayı örnek olması gerekir. Bu anlamda zabıta teşkilatımızın iç hizmetler anlamında eğitim almaları, toplantılarda zabıtanın yetki ve görevleriyle ilgili gerekli ifadelerle birlikte zabıta teşkilatımızı toplumdaki huzur ve asayişi temin etmek için önemli görevler ifa ediyorlar.

Bundan sonraki süreçte de inanıyorum ki zabıta teşkilatımız toplumda yasal mevzuatın dışına çıkan kurum, kuruluş, esnaf ve şahıslarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapacaklardır. Bu işlemleri yaparken devletin gücünü elinde bulundururken de şahsi ve nefsi değil hakikaten kendilerine yasal olarak verilen sorumluluğu toplumun huzuru ve ahengi için yapmak gibi mükellef görevleri vardır. Bu görevlerinde ben inanıyorum ki zabıta teşkilatımız görev bilinci içerisindedir. Zabıta teşkilatının haftalarını kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 195. yıldönümünü kutluyor

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 195. yıldönümünü kutluyor - Son Dakika


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