Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

08.09.2022 15:23
Tekirdağ'dan kısa kısa

Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürü Birol Uçar anıta çelenk sundu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, burada yaptığı konuşmada, zabıtanın vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamda yaşamasının güvencesi olduğunu söyledi.

Programa Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, İbrahim Turgut Bolat ve Hakan Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, zabıtalar katıldı.

Ergene Belediyesi Meclisi toplandı

Ergene Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis, Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında Ulaş Belediye Düğün Salonu'nda topladı.

Toplantıda, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

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Kaynak: AA

Zabıta, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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