Son Dakika Haberleri: Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı
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Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı

3 saat önce

Eyüpsultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Ensari Konağı'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediye başkan yardımcıları ve Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı. Köken, Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Zabıta ekipleri, ayrıca Eyüpsultan Meydanı ve Fahri Korutürk caddesinde esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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