Zabıta Teşkilatının 194. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Zabıta Teşkilatının 194. kuruluş yıl dönümü, Malkara ilçesinde törenle kutlandı.

14 Kasım Caddesi'ndeki Atatürk heykeli önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Malkara Belediyesi Zabıta Müdürü Emrah Özsoybaş, zabıtanın belediyenin görünen yüzü olduğunu, bulunduğu şehrin insanlarının huzuru, şehir bilinci ve yaşam alanlarının ortak paylaşılması için çalıştığını söyledi.

Özsoybaş, "Hayatın kolaylaştırılması, güzelleştirilmesi, herkesin kentin nimetlerinden eşit ve adil şekilde yararlanabilmesini sağlamak, zabıtanın öncelikli görevlerindendir. Belediye zabıtası günün her saatinde hizmet etmekle görevli, halkla belediye arasında irtibatı sağlayan bir köprüdür." dedi.

Törene Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve vatandaşlar da katıldı.