Zabıta toplu alanlarda denetim yaptı - Son Dakika

Zabıta toplu alanlarda denetim yaptı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs vakalarındaki artıştan dolayı halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta toplu alanlarda denetim yaptı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs vakalarındaki artıştan dolayı halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda denetim gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilde faaliyetlerini sürdüren ve toplu olarak kullanılan kapalı mekanlarda denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Daha önce berber, kuaför, güzellik salonları, eğlence ve oyun merkezleri, restoranlar, yüzme havuzları, pazar yerleri ve düğün salonları gibi noktalara gerçekleştirdiği denetimleri yine oyun merkezleri ile nikah salonunda da uygulayan Zabıta ekipleri, halkı korona virüs tedbirleri konusunda uyardı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda vatandaşları üstünü çizerek uyaran ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerin olumlu etkisini gördüklerini söyleyen yetkililer, vatandaşların sağlığı açısından bu denetimlerin devam edeceğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Kuaför, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 16:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zabıta toplu alanlarda denetim yaptı - Son Dakika
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