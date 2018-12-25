Zabıta Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki halk otobüsleri, servis araçları ve taksilerden oluşan toplu taşıma araçlarını kış şartlarına uygun olup olmadıklarını denetledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki halk otobüsleri, servis araçları ve taksilerden oluşan toplu taşıma araçlarını kış şartlarına uygun olup olmadıklarını denetledi.



Zabıta ekipleri, halk otobüsleri, servis araçları ve taksilerden oluşan toplu taşıma araçlarına yönelik kış şartlarına hazır olup olmadıkları yönünde yaptığı denetimlerde ilçedeki toplu taşıma araçlarının kış şartlarına uygun olduklarını tespit etti.



Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, denetimlerin sürdüğünü belirterek; "Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal'ın vatandaşlarımızın seyahat güvenliğini gözeterek verdiği talimat doğrultusunda ilçemizde bulunan toplu taşıma araçlarına yönelik, kar lastiklerinin olup olmadığı, kalorifer ve klimalarının çalışır vaziyette olup olmadığı ve diğer eksikliklerine yönelik denetim başlattık. Bu çalışma kapsamında şuana kadar 115 halk otobüsünden 95'ini, 120 öğrenci servisinden 37'sini, 153 ticari taksiden 65'ini denetledik" dedi.



Dursun, denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Şuana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık" diye konuştu. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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