Son Dakika Haberleri: Zabıta Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi

Zabıta Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi

43 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki halk otobüsleri, servis araçları ve taksilerden oluşan toplu taşıma araçlarını kış şartlarına uygun olup olmadıklarını denetledi.

Zabıta Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki halk otobüsleri, servis araçları ve taksilerden oluşan toplu taşıma araçlarını kış şartlarına uygun olup olmadıklarını denetledi.

Zabıta ekipleri, halk otobüsleri, servis araçları ve taksilerden oluşan toplu taşıma araçlarına yönelik kış şartlarına hazır olup olmadıkları yönünde yaptığı denetimlerde ilçedeki toplu taşıma araçlarının kış şartlarına uygun olduklarını tespit etti.

Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, denetimlerin sürdüğünü belirterek; "Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal'ın vatandaşlarımızın seyahat güvenliğini gözeterek verdiği talimat doğrultusunda ilçemizde bulunan toplu taşıma araçlarına yönelik, kar lastiklerinin olup olmadığı, kalorifer ve klimalarının çalışır vaziyette olup olmadığı ve diğer eksikliklerine yönelik denetim başlattık. Bu çalışma kapsamında şuana kadar 115 halk otobüsünden 95'ini, 120 öğrenci servisinden 37'sini, 153 ticari taksiden 65'ini denetledik" dedi.

Dursun, denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Şuana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık" diye konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:30 Kaynak: İHA

Zonguldak, Zabıta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Taraftarların Eleştirdiği Eren Derdiyok, 3 Büyüklerin En Golcüsü Oldu Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak

Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:13:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıta Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]