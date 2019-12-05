Son Dakika Haberleri: Zabıta,Trafik Polisleri ile kaldırım işgaline karşı denetim yaptı
Son Dakika Güncel Zabıta,Trafik Polisleri ile kaldırım işgaline karşı denetim yaptı - Son Dakika

Zabıta,Trafik Polisleri ile kaldırım işgaline karşı denetim yaptı

7 saat önce

Kozan ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi zabıta ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta,Trafik Polisleri ile kaldırım işgaline karşı denetim yaptı, System.String[]

Kozan ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi zabıta ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Saimbeyli Caddesi, Üstün ve Hazer sokakla Turgut Özal Bulvarı gibi yerlerde uygulama yaptı.

Uygulamada, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen iş yerlerine işlem yapıldı, kaldırımdaki eşyalar zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Kozan Belediyesi, Zabıta, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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