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Zabıta,Trafik Polisleri ile kaldırım işgaline karşı denetim yaptı
7 saat önce
Kozan ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi zabıta ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Kozan ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi zabıta ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, Saimbeyli Caddesi, Üstün ve Hazer sokakla Turgut Özal Bulvarı gibi yerlerde uygulama yaptı.
Uygulamada, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen iş yerlerine işlem yapıldı, kaldırımdaki eşyalar zabıta ekiplerince kaldırıldı.
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