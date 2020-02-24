Zabıta ve güvenlik personeline iletişim eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ve güvenlik personeline iletişim eğitimi - Son Dakika

Zabıta ve güvenlik personeline iletişim eğitimi

14 dakika önce

Kırıkkale Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen seminerler kapsamında zabıta ve güvenlik personeline yönelik iletişim eğitimi verildi.

Zabıta ve güvenlik personeline iletişim eğitimi, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen seminerler kapsamında zabıta ve güvenlik personeline yönelik iletişim eğitimi verildi.


Kırıkkale Belediyesi tarafından her ay gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler kapsamında toplantı salonunda zabıta ve güvenlik personeline eğitim verildi. Verilen eğitimde halkla her zaman iç içe olan zabıta ve güvenlik görevlilerine sağlıklı iletişim hakkında bilgiler verildi. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeşim Kalyon tarafından verilen eğitimde zabıta personeli ve güvenlik görevlilerine vatandaşlar ile nasıl sağlıklı iletişim kurmaları gerektiği hakkında çeşitli bilgiler verildi. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeşim Kalyon da Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ederek çalışanlara da başarılar diledi. - KIRIKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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