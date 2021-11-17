ZABITA VE KAMYON ŞOFÖRLERİ ARASINDA 'YETKİ' GERGİNLİĞİ - Son Dakika

Çekmeköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ve hafriyat kamyonları şoförleri arasında 'yetki' gerginliği yaşandı.

Kamyon şoförleri zabıta ekiplerinin denetimler için yetkisi olmadığını öne sürerken yaşanan tartışmalar jandarma ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. İBB Zabıta ekipleri denetimleri sırasında hafriyat kamyonlarını durdurup, izinleri olup olmadığını kontrol etmek istedi. Bazı şoförler, 'trafikte bizi durdurmaya yetkiniz yok' diyerek zabıta ekiplerine tepki gösterince iki grup arasından gerginlik yaşandı. Zaman zaman tartışmaların büyüdüğü o anlar bir şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı. İki grup arasındaki gerilim jandarma ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.