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Zabıta ve midyecilerin kavgasını sosyal medyadan 'canlı' yayınladı
6 saat önce
BURSA'da, seyyar midyeciler ile zabıta memurları arasında çıkan arbedeyi, çevrede toplanan kalabalık cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, bir kişi ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
BURSA'da, seyyar midyeciler ile zabıta memurları arasında çıkan arbedeyi, çevrede toplanan kalabalık cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, bir kişi ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
Olay, saat 21.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Kent Meydanı mevkiinde meydana geldi. Caddede seyyar midyeciler ile zabıta arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredeki esnafın da araya girmesiyle büyüyünce arbedeye dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında çevrede toplananlardan bazıları olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir kişinin, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı.
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