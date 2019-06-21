Son Dakika Haberleri: Zabıta ve polisten 'çekçek' denetimi
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Zabıta ve polisten 'çekçek' denetimi

18 dakika önce

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe genelinde denetimlerde bulundu.

Zabıta ve polisten 'çekçek' denetimi, System.String[]
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe genelinde denetimlerde bulundu.

'Çekçekçi' diye tabir edilen ve sokaklarda dolaşarak seyyar hurdacılık yapan şahıslar ile bunların mallarını depoladığı bölgelere ani baskınlar düzenlendi. Özellikle hurdacıların yoğun olarak yer aldığı bölgede gerçekleştirilen baskına çok sayıda zabıta ve polis memuru katıldı.

Hurdacıların, evlerin bahçelerine izinsiz girerek hurda olarak gördükleri atıkları aldıkları yönündeki şikayetlerin artması sonrası düzenlenen baskınlarda polis ekipleri çalıntı malzeme alan ve bunların satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında da işlem yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de gerekli denetimlerde çevre kirliliğine sebebiyet veren işletmeleri uyardı, gerekli cezai işlemi uyguladı. Zabıta ekipleri yetkilileri, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine uygulama yaptıklarını, çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
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