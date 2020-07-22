Zabıta ve polisten sıkı denetim - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde üç ay aradan sonra tüm esanaflar için açılan salı pazarında sıkı denetimler uyguladı.

Emet Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından pazarda çeşitli noktalara konulan dezenfekte ve pazarcı esnafın maske kullanımları öncelikli olarak denetlendi. Zabıta ekipleri gün boyu pazarda etiket denetimi, fahiş fiyat denetimi, tartı denetimleri yaparken ambalajlı gıdaların son kullanma tarihi denetimleri de gerçekleştirildi.

Tezgah açan esnaflara sosyal mesafe kuralları uygulanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gün boyu devriye yaparak maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu. - KÜTAHYA