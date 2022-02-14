Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünden ortak denetim - Son Dakika

Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünden ortak denetim

Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünden ortak denetim
Son Güncelleme: 14.02.2022 13:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte marketlerde denetim yaptı

Denetimlerde marketlerde raf ve kasa fiyatlarıyla son kullanma tarihleri kontrol edildi.

FİYAT ETİKETLERİ DENETLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla denetimlere devam ediyor. Kocaeli genelinde marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin sabah denetimine Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da eşlik etti. Denetimlerde marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimler kapsamında vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan ürünlerden birer örnek alarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştırıldı. Ayrıca her ürünün son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Ticaret İl Müdürü Uzunkaya, "Tüketicimizin mağdur edilmesine fırsat vermemek için Büyükşehir Zabıta ekipleriyle birlikte denetim yapıyoruz. Bugün itibariyle temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi indirimi başladı. Yapılan çalışmayla devletimiz, tüketicimiz lehine KDV'de ciddi bir indirime gitti. Bugünden itibaren denetimlerimiz aralıksız devam edecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünden ortak denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünden ortak denetim - Son Dakika
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