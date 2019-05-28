Son Dakika Haberleri: Zabıta ve trafik polisleri dolmuşları denetledi
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Zabıta ve trafik polisleri dolmuşları denetledi

3 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ve trafik polisleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde dolmuşları denetledi.

Zabıta ve trafik polisleri dolmuşları denetledi, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ve trafik polisleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde dolmuşları denetledi.

Denetimde, İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Amirliği ekipleri, iki ayrı uygulama noktası oluşturdu.

Ekipler, sürücülerin kıyafeti, evrakı ve dolmuşlarda bulunan kamera sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etti.
Denetimde eksikleri bulunan sürücüler uyarıldı.

Yolcular, denetimlerden duyduğu memnuniyeti belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:26 Kaynak: AA
Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Gaziantep, Zabıta, Güncel
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