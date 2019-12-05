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Zabıta'ya sprey eğitimi

6 saat önce

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Göz Yaşartıcı Sprey (Biber Gazı) kullanımıyla ilgili eğitim verildi.

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Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Göz Yaşartıcı Sprey (Biber Gazı) kullanımıyla ilgili eğitim verildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 12. maddesine göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleşen Göz Yaşartıcı Sprey (Biber Gazı) kullanımı ile ilgili eğitimde, yaşanabilecek toplumsal olaylar ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek olası saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği konularında ayrıntılı bilgi verildi. - KÜTAHYA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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