Zabıta yaralı halde bulduğu baykuşa yardım etti - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece geç saatlerde vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yaralı baykuşa yerinde müdahale etti. Yaralı baykuş ekipler tarafından tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

İzmit Plajyolu'nda yaralı halde bulunan baykuş, zabıta ekipleri tarafından tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü