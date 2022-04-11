Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi! - Son Dakika

Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Soruyu yanıtlayan Demirtaş farklı bir isim de zikretti

Yenimahalle'de önceki gün meydana gelen olay, büyük tepkilere neden oldu. İddiaya göre bir markette alışveriş yapan kadın, alışveriş tutarının 50 TL'nin altında kalması nedeniyle market servisinden indirildi. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken, yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR HAREKETE GEÇTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gültekin, "Konuyla ilgili olarak, ABB Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhal uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.