Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi! - Son Dakika
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Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi!

11.04.2022 10:30

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşandığı iddia edilen olaya göre, 80 yaşındaki kadın alışveriş tutarı 50 TL'nin altında kaldığı için market servisinden indirilmek istendi. Kadınla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, zabıtanın konu hakkında yasal işlem uygulayacağı belirtildi.

Yenimahalle'de önceki gün meydana gelen olay, büyük tepkilere neden oldu. İddiaya göre bir markette alışveriş yapan kadın, alışveriş tutarının 50 TL'nin altında kalması nedeniyle market servisinden indirildi. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken, yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gültekin, "Konuyla ilgili olarak, ABB Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhal uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi! - Son Dakika


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