Son Dakika Haberleri: Zabıtadan 53 Bin 971 Şikayete Anında Çözüm

Zabıtadan 53 Bin 971 Şikayete Anında Çözüm

28 dakika önce

Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, son 5 yıl içerisinde 53 bin 971 şikayeti çözüme kavuşturdu.

Zabıtadan 53 Bin 971 Şikayete Anında Çözüm, System.String[]
Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, son 5 yıl içerisinde 53 bin 971 şikayeti çözüme kavuşturdu.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2014-2018 yılları arsında, 53 bin 971 şikayeti çözüme kavuşturdu. Yapılan çalışmalarla gıda işletmeleri başta olmak üzere 7 bin 170 iş yeri denetlendi, bin 894 ruhsatsız iş yeri tespit edildi. Ayrıca 33 bin 458 seyyar satıcı denetlenirken, 14 bin 572 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı. Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın göreve gelmesiyle birlikte başlatılan "Güvenli Okullar" projesi kapsamında, okul önlerine trafik zabıtası uygulaması da büyük takdir topladı. Proje, Türkiye genelinde birçok belediye tarafından örnek alındı.

"Her şey halkımız için"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "2014'ten bu yana, halkın pazarlarla ilgili taleplerini geri çevirmedik. Bağlarbaşı'nda kapalı pazar alanı kurduk. Denetimlerimizi sıklaştırarak, halkın sağlıyla oynayan işletmelere göz açtırmadık. Zaman zaman sabahın erken saatlerinde bilhassa ekmek fırınlarını denetledim ve denetlemeye devam ediyorum. Her şey güzel Maltepemiz ve halkımız için" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

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