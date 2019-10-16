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Son Dakika Güncel Zabıtadan at arabası denetimi

Zabıtadan at arabası denetimi

1 saat önce

Kırklareli'de zabıta ekipleri, trafikte tehlike oluşturan at arabalarını topladı.

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Kırklareli'de zabıta ekipleri, trafikte tehlike oluşturan at arabalarını topladı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki seyyar satıcı, kaldırım işgalleri, market ve okul kantinleri denetimlerinin yanı sıra 'at arabalarına' karşı da çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalarda trafiğe çıkan at arabalarına el konuldu. Uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Zabıta Müdürlüğü, Kırklareli, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
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