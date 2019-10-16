Zabıtadan at arabası denetimi
1 saat önce
Kırklareli'de zabıta ekipleri, trafikte tehlike oluşturan at arabalarını topladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
Kırklareli'de zabıta ekipleri, trafikte tehlike oluşturan at arabalarını topladı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki seyyar satıcı, kaldırım işgalleri, market ve okul kantinleri denetimlerinin yanı sıra 'at arabalarına' karşı da çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalarda trafiğe çıkan at arabalarına el konuldu. Uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ
AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer