Zabıtadan at arabası denetimi

Kırklareli'de zabıta ekipleri, trafikte tehlike oluşturan at arabalarını topladı.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki seyyar satıcı, kaldırım işgalleri, market ve okul kantinleri denetimlerinin yanı sıra 'at arabalarına' karşı da çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalarda trafiğe çıkan at arabalarına el konuldu. Uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ