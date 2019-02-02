Zabıtadan Aysel Teyze'ye Yardım Eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlara yardım elini uzatıyor. 7/24 Devriye ve denetimde olan Zabıta ekipleri, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken vatandaşlara da yardımcı olmaya çalışıyor.

YAŞLI KADINA YARDIM ETTİLER

7/24 kentin önemli noktalarında devriye ve denetim yapan ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde yorgun olduğu gözlenen yaşlı kadını fark ettiler. Kadının yerde oturduğunu gören Zabıta ekipleri, yaşlı kadının yanına giderek bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

KENT KART İŞLEMİ

70 Yaşındaki Aysel Kaşal, Zabıta ekiplerinin yardım teklifini geri çevirmedi. Yaşlı kadın Zabıta ekiplerine Kent Kart işlemleri için geldiği söyledi. Ekipler Aysel teyzeyi araçlarına alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent kart bürosuna götürdü. Aysel teyzenin işlemleri ekipler tarafından yapıldı.

EVİNE KADAR EŞLİK EDİLDİ

Zabıta ekipleri, Kent Kart bürosunda işlemleri tamamlanan Aysel teyzeyi orada bırakmadı. Çeşitli sağlık problemleri olan Aysel teyze, Kent Kart bürosundaki işlemlerinin ardından Zabıta ekipleri tarafından alınarak araç ile evine götürüldü. Zabıta ekipleri Aysel teyzeyi Yeni Mahalledeki evinde bıraktı.

ALLAH DEVLETİMİZİ KORUSUN

Zabıta ekiplerine karşısında görünce şaşırdığını belirten Aysel Kaşal "Çok yorulmuştum. Kent Kart bürosuna giderken Zabıtalar beni görüp yardım ettiler. İşlemlerimi hemen halledip beni evime kadar getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizi milletimizi Allah korusun" diyerek Zabıta ekiplerine teşekkür etti.