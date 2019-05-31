Zabıtadan bayram denetimi

Çanakkale'nin Biga Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren birçok işletmede Ramazan Bayramı öncesi denetimlerde bulundu.

Çanakkale'nin Biga Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren birçok işletmede Ramazan Bayramı öncesi denetimlerde bulundu.



Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren şeker ve tatlı imalatçıları, perakende ile meyve - sebze satış yerlerine Ramazan Bayramı öncesi fiyat ve kaliteye yönelik denetimlerde bulunarak, işyerlerinin ruhsat kontrollerini gerçekleştirdi.



Denetimlerde gerekli temizlik kurallarına ve hijyen koşullarına uymayan işyerleri hakkında tutanak tutularak, uyarılarda bulunuldu. Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimler hakkında yaptığı yazılı açıklamada; "Şehir genelinde incelemelerini titizlikle sürdüren ekiplerimiz, bayram ikramlarının başında gelen ve sofralarımızı süsleyen tatlı, kadayıf, pasta gibi unlu mamullerin, daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiler. Şeker, tatlı ve pasta imalathanesi ve satış yerleri ve perakende ile meyve - sebze satış yerlerinin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine varana kadar kontrollerimizi yaptık. Denetimlerimiz belirli aralıklarla sürse de vatandaşlarımızdan bu konularda olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde ise 153 numaralı telefonları aramalarını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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