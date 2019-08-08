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Zabıtadan bayram denetimi

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Ekipler, hijyen kurallarına uymadığı ve ruhsatsız olduğunu tespit ettikleri 2 işletmeyi mühürledi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bayramın vazgeçilmezi tatlı ve şekerleme ürünlerinin üretim ve satışı yapılan yerlerde iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı ve hijyen denetimi ile ürünlerin gramajının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Vatandaşların ağız tadıyla, sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için denetimlerini sıklaştıran ekipler, çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat etti.

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında 1 işletmeye temizlik kurallarına uymadığı için ceza keserken, 2 işletme de hijyen kurallarına uymadığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesi ile ekipler tarafından mühürlendi. Ekipler, mühürlenen işletmelere tekrar ruhsat verilene kadar bu işletmelerin kapalı kalacağını söyledi. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:03 Kaynak: İHA
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