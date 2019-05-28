Son Dakika Haberleri: Zabıtadan bayram öncesi denetimler

Zabıtadan bayram öncesi denetimler

1 saat önce

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

Zabıtadan bayram öncesi denetimler, System.String[]
Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Özellikle gıda üretimi yapan işyerlerine yönelik denetimleri artıran zabıta ekipleri, bayram süresince de görevlerinin başında olacak.

Çiğli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, fırın, unlu mamul üretim yerleri ile pastanelere yönelik denetimleri artırdı. Ramazan Bayramı öncesi 22 gıda üretimi yapan işyeri denetlenirken, 8'ine ihtar verildi. Zabıta ekipleri fırın, pastane ve unlu mamul üretim yerlerinde ruhsat, gıda son kullanım tarihleri ve genel temizlik denetimi yaptı. Standartlara uymayanlara ihtar verildi.

Gıdada hijyen çok önemli

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesini istediklerini belirterek, özellikle Ramazan ayında ve bayramlarda gıda tüketiminin arttığına dikkat çekerek, gıda satış yerlerindeki hijyen konusunda hassas davrandıklarını söyledi. Çiğli'de çok sayıda gıda üretim yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Gümrükçü şöyle konuştu; "Gıdada hijyen konusunda çok ısrarcıyız. Vatandaşımızın temiz üretim koşullarında üretilen gıdaları tüketmelerini önemsiyoruz. Zabıta ekiplerimiz görevinin başında. Bayram öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Gerekli hijyen koşulları sağlamayan üretim yerlerini uyardık. Halkımızın huzur içinde bayramlarını geçirmelerini diliyorum." - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:20 Kaynak: İHA
Çiğli, Zabıta, Güncel
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