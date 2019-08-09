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Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı madde denetimi

56 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırarak bakkal ve marketlerde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı madde denetimi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırarak bakkal ve marketlerde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, iş yerlerinde patlayıcı içeren torpil, pata, çıtpıt, maytap ve boncuklu silah gibi oyuncakların satışının yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü ve bayram süresi boyunca da devam edeceği ifade edildi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştığı olumsuz durumları zabıta hattına bildirilmesi istendi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
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