Son Dakika Haberleri: Zabıtadan çay ocaklarına ihtar
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Zabıtadan çay ocaklarına ihtar

16 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, çay ocağı işletmelerine kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıtadan çay ocaklarına ihtar, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, çay ocağı işletmelerine kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulundu.


Belediye Zabıta Müdürü Sedat Sevim önderliğinde Adnan Menderes Meydanı ve çevresinde denetim yapan zabıta ekipleri, bilhassa bölgedeki çay ocaklarını ve kafeteryaları tabure ve sandalye işgali hususunda ikaz etti. Sedat Sevim, işletmelerin kendilerine ayrılan bölgelerin dışına çıkmamaları konusunda daha hassas olmalarını istedi.


Zabıta ekiplerinin iş güvenliği, gıdaların üretim ve son kullanma tarihi, işyeri açma ruhsatı ve vatandaş memnuniyeti gibi konularda denetim ve kontrollerine ara vermeden devam edeceği hatırlatıldı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Menderes, Zabıta, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
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