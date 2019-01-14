Son Dakika Haberleri: Zabıtadan "Çek Çek" Operasyonu - Tekirdağ

Zabıtadan "Çek Çek" Operasyonu - Tekirdağ

29 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri ile çöp ve hurda toplayan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri ile çöp ve hurda toplayan kişiler arasında tartışma çıktı.

Omurtak Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların şikayeti üzerine zabıta ekipleri, "çek çek" diye tabir edilen el arabalarıyla çöp ve hurda toplayan kişilere operasyon düzenledi.

İki kişiyi durduran zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşları rahatsız etmemeleri doğrultusunda uyarıda bulunarak çöp ve hurda topladıkları arabalara el koymak istedi.

Arabalarını alarak kaçmak isteyen çöp ve hurda toplayıcılarının "çek çek"lerine zabıta ekipleri el koydu.

Bazı vatandaşlar da el arabası sahipleriyle tartışma yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:49 Kaynak: AA

Çorlu, Zabıta, Tekirdağ, Güncel
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