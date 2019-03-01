Zabıtadan Dilenci Operasyonu
1 saat önce
SAMSUN (İHA) – Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 dilenciye idari para cezası uygulandı.
SAMSUN (İHA) – Samsun
'da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 dilenciye idari para cezası uygulandı.
Samsun Büyükşehir Zabıta
Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü
ekipleri İlkadım
ve Canik
ilçesinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi..
14 dilenci yakalandı
Ekiplerce toplamda 14 dilenci yakalanırken bunların 9'unun yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Dilencilere 153'er lira idari para cezası uygulandı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:43 Kaynak: İHA
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