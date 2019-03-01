Son Dakika Haberleri: Zabıtadan Dilenci Operasyonu

Zabıtadan Dilenci Operasyonu

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 dilenciye idari para cezası uygulandı.

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 dilenciye idari para cezası uygulandı.

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçesinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi..

14 dilenci yakalandı

Ekiplerce toplamda 14 dilenci yakalanırken bunların 9'unun yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Dilencilere 153'er lira idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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