Zabıtadan dilenci operasyonu
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:37 Kaynak: İHA
ekipleri, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.
Son zamanlarda özellikle şehir merkezi ve sahil bölgelerinde kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimleri ile halkın takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine dilencilere yönelik operasyonlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bilhassa yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezi, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi ile cami önlerinde vatandaşların merhamet duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarda son 3 günde 50'den fazla dilenci yakalandı. Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı
'na götürülen dilencilerin önce kimlik sorgulamaları yapıldı ardından da üzerlerinden çıkan paralar sayıldı. Bursa'daki dilencilerin büyük bölümünün Adana
, Çanakkale
, Karacabey
ve Mustafakemalpaşa
'dan geldikleri belirlenirken, dilencilerin üzerinden de yaklaşık 600 TL para çıktı. Kabahatler Kanununa göre haklarında cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi. - BURSA
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