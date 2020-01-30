Zabıtadan ekmek ve pide satışı yapılan işyerlerine gramaj denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan ekmek ve pide satışı yapılan işyerlerine gramaj denetimi - Son Dakika

Zabıtadan ekmek ve pide satışı yapılan işyerlerine gramaj denetimi

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Nevşehir'de ekmek imalatı ve satışı yapılan iş yerlerine gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Zabıtadan ekmek ve pide satışı yapılan işyerlerine gramaj denetimi, System.String[]

Nevşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Nevşehir'de ekmek imalatı ve satışı yapılan iş yerlerine gramaj denetimi gerçekleştirdi.


Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve uygun gramajlı ekmek tüketebilmesi adına ekmek ve pide imalat ve satışı gerçekleştiren işletmelere yönelik kontrollerini sürdürüyor.


Zabıta ekipleri son olarak şehrin farklı noktalarında ekmek satışı gerçekleştiren tüm bakkal, büfe, market ve fırınlarda gramaj denetimi yaptı.


Ziyaret ettikleri iş yerlerindeki ekmek ve pideleri tartı aletlerinde tartarak gramajını kontrol eden ekipler, sattıkları ekmek ve pidelerde eksik gramaj tespit edilen işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.


Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı gerçekleştirilen iş yerlerine yönelik genel temizlik, gramaj ve ruhsat denetimlerini yıl boyunca sürdürecek. - NEVŞEHİR

Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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