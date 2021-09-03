Zabıtadan esnaf ve vatandaşlara karanfil - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle Eyüpsultan Meydanı ve Fahri Korutürk Caddesinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıttı.

Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yılı olan haftada, vatandaşların huzuru, güvenliği için çalışan zabıta ekiplerini vatandaşlar da kutlayarak tebrik etti. Zabıta ekipleriyle birlikte Fahri Korutürk Caddesinde karanfil dağıtan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, tüm zabıtaların Zabıta Haftası'nı kutlayarak, " PTT, Zabıta ve Polis Teşkilatımız gibi köklü kurumlar Osmanlı'dan bize miras kalan önemli kuruluşlar. Onların halkla bütünleşmesini sağlamak gerek. Bu meslek gruplarını sadece ceza kesen, sevimsiz bir meslek algısından çıkarmak lazım. Vatandaşın, huzuru, sağlığı ve güvenliği için çalışan bu görevli arkadaşlarımızın çok önemli işlere imza attıklarını bilmeleri açısından bugün bir farkındalık oluşturmak istedik. Karanfil dağıtarak zabıta personelimizi vatandaşlarla buluşturduk. Bütün vatandaşlarımız zabıtaya yardımcı olsun, çünkü zabıta onlar için var" dedi.

Başkan Deniz Köken, vatandaş ve esnafa karanfil dağıtımının ardından Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürü Oya Banu Göl Yıldırım'a da karanfil vererek tüm zabıtaların haftasını kutladı. - İSTANBUL