Zabıtadan esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı - Son Dakika

Zabıtadan esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı

6 saat önce

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerini yaptırmaları konusunda esnafa uyarıda bulundu.

Zabıtadan esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı, System.String[]

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerini yaptırmaları konusunda esnafa uyarıda bulundu.

Ayten, yaptığı açıklamada, ticari amaçla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmasın zorunlu olduğunu hatırlattı.

Periyodik muayenelerin yaptırılması için beyanname verme süresinin 29 Şubat'ta sona ereceğini belirten Ayten, şunları kaydetti:

"Belediyemiz Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu hizmet bölgemizde ticaretle iştigal eden, ellerinde mevcut her türlü ölçü ve tartı aletlerini bulunduran pazaryeri esnaflarımızın 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunun ilgili maddesi uyarınca süresinde vermeleri gerekmekte. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişilere ilgili madde uyarınca 2 bin 600 lira idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için beyannameleri vermesi önemle duyurulur."

Ayten, beyanların 2 bin kilogram ve altında bulunan masa, asma ve ibreli teraziler ile tek kollu kantarlar için verileceğini ifade etti.

Çubuk Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Premier Lig'de yaz transfer dönemi, yeniden 1 Eylül'de bitecek
Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıtadan esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]