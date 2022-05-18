Zabıtadan esnafa sahte para uyarısı - Son Dakika
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Zabıtadan esnafa sahte para uyarısı

18.05.2022 20:36

Zabıtadan esnafa sahte para uyarısı Aksaray'da yaklaşan yaz sezonu öncesi vatandaşların yapacakları alışverişlerde karşılaşabilecekleri sahte para olaylarına karşı zabıta ekipleri hem alışveriş yapan vatandaşları hem de esnafları uyardı.

Zabıtadan esnafa sahte para uyarısı

AKSARAY - Aksaray'da yaklaşan yaz sezonu öncesi vatandaşların yapacakları alışverişlerde karşılaşabilecekleri sahte para olaylarına karşı zabıta ekipleri hem alışveriş yapan vatandaşları hem de esnafları uyardı.

Aksaray'da birçok sektörde esnaflar yaz sezonuna hazırlanırken vatandaşların yapacakları alışverişlerde karşılaşabilecekleri sahte para olaylarına karşı Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kent genelinde yaz hareketliliğinin başladığı noktalarda denetim yapan zabıta ekipleri, dükkan dükkan gezerek esnaflara sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgi verdi. Zabıta ekipleri aynı zamanda alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlara da sahte paraya karşı dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Sahte paranın hem vatandaşlar hem de esnaflar tarafından nasıl anlaşılacağını ve gerekli müracaatları nasıl yapacaklarını anlatan zabıta ekipleri, kent genelinde gün boyunca bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Esnafları gezerek sahte para uyarısı yaptıklarını belirten Aksaray Belediyesi Zabıta Amiri Feridun Han, "Aksaray'daki esnaflarımıza sahte para konusunda duyarlı olmaları açısından gerekli uyarı ve ikazlarımızı yaptık. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman polis ve jandarmayı aramalarını söyledik. Yaz aylarının gelmesiyle sahte para olayının daha yoğunlaşacağını ve para alışverişinde dikkatli olmaları konusunda gerekli uyarılarımızı yaptık" dedi.

Esnaf Cumali Savaş ise, "Zabıtalarımız esnaf olarak bizi uyandırdılar. Sahte para olayları falan oluyor. Bize sağolsunlar sahte paralara dikkat edin dediler. Biz de elimizden geldiği kadar esnaf arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Tabii işler açıldı malum yaz sezonu geldi. Bunlara dikkat etmek lazım, vatandaşlar da dikkatli olsun. Onlar da yanlışlıkla alabilir" diye konuştu.

Zabıta ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gerek sosyal medya gerekse internet siteleri üzerinden sahte para uyarılarını aralıksız sürdürüyor.

Zabıtadan esnafa sahte para uyarısı
Zabıtadan esnafa sahte para uyarısı
Zabıtadan esnafa sahte para uyarısı
Zabıtadan esnafa sahte para uyarısı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zabıtadan esnafa sahte para uyarısı - Son Dakika


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