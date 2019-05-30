Zabıtadan etiket denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, başta büyük firmalar olmak üzere, gıdadan tekstile kadar çeşitli ürünler üzerinde fiyat, etiket ve uygunluk denetimi yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, başta büyük firmalar olmak üzere, gıdadan tekstile kadar çeşitli ürünler üzerinde fiyat, etiket ve uygunluk denetimi yaptı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleritarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan denetimlerde Zabıta ekiplerine Ticaret İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri destek verdi. Denetim ekipleri, büyük firmalar başta olmak üzere satışları yapılan gıdadan tekstile, giyimden temizlik ürünlerine, elektronik ürünlerden kırtasiye malzemelerine kadar çeşitli ürün yelpazesindeki ürünlerin fiyat, etiket ve son kullanma tarihi denetimini yaptı. Yapılan denetimlerde belirtilen kriterlere uymayan firmalara uyarılar verilirken, istenilen kriterleri sağlayan firmalara ise uygunluk belgesi düzenlenerek başarılar dilendi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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