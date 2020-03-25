Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral - Son Dakika
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Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral

6 saat önce

Adana Büyükşehir Zabıta Müzik Grubu, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara sokakta müzik performansı sergileyerek moral veriyor.

Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral, System.String[]

Adana Büyükşehir Zabıta Müzik Grubu, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara sokakta müzik performansı sergileyerek moral veriyor.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor, fahiş fiyatla satış yapılmasını önlemeye yönelik esnafı denetliyor, halkı korona virüse karşı bilinçlendirmek için basılan 1 milyon broşürün dağıtımını gerçekleştiriyor.


Zabıta görevlileri, iş tanımlarını korona virüs salgınına karşı savaşmak için güncellerken, doğaçlama farklı misyonları da üstleniyor. Bir grup zabıtanın, sosyal izolasyon gereği yapılan "evde kal" çağrısına uyarak, salgının yayılmasını engellemek için evlerinde kalan vatandaşlara yönelik moral desteği verme adına başlattığı müzikli uygulama büyük beğeni topladı.


Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müzik Grubu, Adanalıların korona virüsle savaşında moral yükseltiyor, stresi azaltıyor.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Yüzünüz biraz gülsün, moraliniz yüksek olsun diye sokaklarda şarkılar söylemeye başladık. Türkiye'nin birinci kenti Adana, dayanışma, saygı ve sevginin de öncüsü" dedi. - ADANA

Zabıta, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:17 Kaynak: İHA

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