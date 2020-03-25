Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral - Son Dakika
Son Dakika Genel Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral - Son Dakika

Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral

6 saat önce

Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral Adana Büyükşehir Zabıta Müzik Grubu sokakta müzik performansı sergileyerek balkonlardan kendilerini izleyen vatandaşlara moral veriyor Adana Büyükşehir Zabıta Müzik Grubu, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara sokakta müzik...

Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral

Adana Büyükşehir Zabıta Müzik Grubu sokakta müzik performansı sergileyerek balkonlardan kendilerini izleyen vatandaşlara moral veriyor

ADANA - Adana Büyükşehir Zabıta Müzik Grubu, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara sokakta müzik performansı sergileyerek moral veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor, fahiş fiyatla satış yapılmasını önlemeye yönelik esnafı denetliyor, halkı korona virüse karşı bilinçlendirmek için basılan 1 milyon broşürün dağıtımını gerçekleştiriyor.

Zabıta görevlileri, iş tanımlarını korona virüs salgınına karşı savaşmak için güncellerken, doğaçlama farklı misyonları da üstleniyor. Bir grup zabıtanın, sosyal izolasyon gereği yapılan "evde kal" çağrısına uyarak, salgının yayılmasını engellemek için evlerinde kalan vatandaşlara yönelik moral desteği verme adına başlattığı müzikli uygulama büyük beğeni topladı.

Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müzik Grubu, Adanalıların korona virüsle savaşında moral yükseltiyor, stresi azaltıyor.

Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral

Zabıta, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:49 Kaynak: İHA

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