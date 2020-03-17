Zabıtadan fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Zabıtadan fahiş fiyat denetimi

6 saat önce

Malatya'da, korona virüs salgını sonrası marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim yapılıyor.

Zabıtadan fahiş fiyat denetimi, System.String[]

Malatya'da, korona virüs salgını sonrası marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim yapılıyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla, il genelinde faaliyet gösteren market gibi mağazalarda işyeri ruhsatları, fiyat etiketleri ve fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince İl merkezinde faaliyet gösteren 116 markette özellikle gıda ürünlerine yönelik yapılan etiket ve fahiş fiyat uygulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Halkın sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek ve fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerimize ara verilmeden devam edilecek.


Zabıta Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, vatandaşlara daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla denetimlerin 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde devam edileceği, kanun hükümlerine riayet etmeyenlerin 444 51 44 ve Alo 153 numaralı Belediye Çağrı Merkezine bildirilmesi durumunda ilgiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi. - MALATYA

Malatya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
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