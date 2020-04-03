Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika

Körfez Belediyesi, Covid-19 nedeniyle kolonya, dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs nedeniyle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri fiyat etiketlerini inceledi, işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleri ve uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrolleri de yaptı. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını isteyen zabıta ekipleri, "Bu tür bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız 500 00 50 Çağrı Merkezimiz üzerinden şikayetlerini iletebilir. Ekiplerimiz de kısa sürede gerekli incelemeyi yapacaktır" denildi. - KOCAELİ