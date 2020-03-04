Zabıtadan fırın denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan fırın denetimi - Son Dakika

Zabıtadan fırın denetimi

6 saat önce

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Zabıtadan fırın denetimi, System.String[]

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.


Belli aralıklarla şehir merkezindeki fırınlarda denetimlerini sürdüren Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, işyerlerinde genel hijyen denetimi, üretimde kullanılan hammaddelerin uygunluğu ve ekmek gramajlarını kontrol etti.


Fırınların denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştirdiklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Tanışman, "Zabıta ekipleri Ekmek gramlarına bakıyor, hijyen denetimi yapıyor. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Denetimlerimizi sık sık yapmaya devam edeceğiz. Burada amacımız fırıncılarımızın hijyenik ortamda ekmeklerini üretmeleri ve halkımızın güvenilir bir şekilde ekmeğini yemesini sağlamak. Hijyen kurallarına uymayan esnaflarımıza da cezai işlemlerimizi uygulayacağız" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Zabıta, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım İBB, koronavirüse karşı önlem olarak duraklara dezenfektan cihazları yerleştiriyor

Son Dakika Haberleri
18:03 Funda Arar'dan dijital İstanbul turu
18:03 Aspir yağı nedir ve nasıl kullanılır? Aspir yağı faydaları nelerdir?
18:03 Armutun faydaları nelerdir? armut neye iyi gelir
18:03 Bademin faydaları nelerdir? Acı, çiğ ve taze badem faydaları
18:03 Brokolinin faydaları nelerdir? brokoli neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:04:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıtadan fırın denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]