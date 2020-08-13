Zabıtadan fırın denetimi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlere devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işyerlerinde genel temizlik, işyeri ruhsatı ve çalışma belgelerini inceledi.

Ayrıca Korona Virüs (Covid-19) tedbirlerine riayet edilip edilmediğini gözden geçiren zabıtalar, maske ve eldiven kullanılması, hijyen, temizlik gibi hususları titizlikle inceledi. Ayrıca genel sağlık kurallarına uyulması hususlarında uyarılarda bulundu. Fırın içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine de dikkat çekilerek, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona Virüse karşı teyakkuzda olduklarını ifade ederek, denetimlerin aynı kararlılık ve titizlikle devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN