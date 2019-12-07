Zabıtadan fırınlara denetim

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il merkezinde ekmek fırınlarını denetledi. Yapılan denetimlerde düşük gramajlı olarak yapılan ekmeklere ek konurken kurallara uymayan fırınlara da cezai işlem uygulandı.



Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri il merkezinde bulunan fırınlara denetim yaptı. Gece 03.30-07.30 saatleri arasında yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen koşullarının uygunluğu, iş yeri ruhsatları, çalışanların iş kıyafetleri, etiket ve üretilen ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Kurallar uymayan 5 işletmeye iş önlüksüz ve bonesiz olarak imalat yapıldığından, 3 işletmeye umumi temizlik ve hijyen kurallarına riayet etmediğinden, 3 işletmeye gramajı düşük ekmek imalatı yaptığından cezai işlem uygulanırken düşük gramajlı üretilen 162 adet ekmeğe zabıta ekiplerince el konuldu. - ZONGULDAK