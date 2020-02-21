Zabıtadan fırınlara gece baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zabıtadan fırınlara gece baskını - Son Dakika

Zabıtadan fırınlara gece baskını

16 dakika önce

Zonguldak'ta zabıta ekipleri fırınlara gece baskını düzenledi.

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Zonguldak'ta zabıta ekipleri fırınlara gece baskını düzenledi. 7 işletmeye 2 bin 353 TL ceza uygulandı.


Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 03: 00 - 07: 30 arasında kentin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren 17 ekmek fırını denetlendi. Yapılan denetim ve kontroller neticesinde; Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin 06.02.2020 tarih ve 8-12 sayılı kararına göre; düşük gramajlı ekmek ürettiğinden 4 işletmeye, son kullanma tarihi geçmiş ürün satışa arz ettiklerinden 2 işletmeye, Umumi Temizlik Kurallarına uyulmadığından 1 işletmeye toplamda 7 işletmeye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca 2 bin 352 TL idari para cezası uygulandı. Düşük gramajlı ekmeklere ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere el konuldu.


İşletmelere denetimlerin devam edeceği ve genel kurallara riayet edilmesi hususlarında uyarılarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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