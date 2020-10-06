Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, işletmelerde gramaj, hijyen ve koronavirüs tedbir kontrolleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 18 işletmenin denetlendiği, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin kararlarına aykırı ve eksik gramajlı ekmekleri satışa sunan 2 işletmeye, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan 1 işletmeye ve umumi temizlik kurallarına uyulmadığından ise 1 işletmeye idari para cezası uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, zabıta müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin periyodik aralıklarla devam edeceği, işletmelere eksik hususların giderilerek genel kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunulduğu kaydedildi.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Zonguldak TSO'nun konuğu oldu

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'ı ağırladı.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir tarafından Filyos Vadisi projesi kapsamında yapım işleri devam eden Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Bölgesi ile ilgili son gelişmelerin yanı sıra teşvik sistemindeki yeni düzenlemelerin Zonguldak için sağlamış olduğu avantajlar, Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi'ne lojistik merkez kurulması ile ilgili gelişmeler ile turizme yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Belediye Başkanı Bektaş da davetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kozlu ve Zonguldak'ı bir yaşam merkezi olarak düşünmek ve planlamak, Filyos'u iş merkezi olarak düşünmek ve planlamak gerekir diye düşünüyorum. Zonguldak ve Kozlu'yu daha yaşanabilir hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.