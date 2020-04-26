Zabıtadan Fırtına Deresi'nde köpek kurtarma operasyonu - Son Dakika

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Zabıtadan Fırtına Deresi'nde köpek kurtarma operasyonu
6 saat önce
Zabıtadan Fırtına Deresi'nde köpek kurtarma operasyonu Derenin ortasında mahsur kalan köpeği akıntıya rağmen kucağına alarak kurtardı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'ne düşerek derenin ortasında mahsur kalan köpeği belediye zabıta görevlisi kurtardı.
Zabıtadan Fırtına Deresi'nde köpek kurtarma operasyonu
Derenin ortasında mahsur kalan köpeği akıntıya rağmen kucağına alarak kurtardı
RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'ne düşerek derenin ortasında mahsur kalan köpeği belediye zabıta görevlisi kurtardı.
Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'ne düşen ve dere ortasındaki kaya parçasında mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar belediyeyi arayarak haber verdi. Fırtına Deresi ortasında mahsur kalan ve titreyen bir köpek olduğu ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Belediye zabıta personeli Akif Yılmaz, dere ortasındaki köpeği ürkütmeden yaklaşıp, kucaklayarak karaya çıkarmayı başardı. Bitkin vaziyetteki köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 01:24 Kaynak: İHA
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