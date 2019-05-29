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Zabıtadan fiyat ve etiket kontrolü çalışmaları

2 saat önce

Emet Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki market, bakkal ve alışveriş merkezleri ve pazar yerinde etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimleri yapıldı.

Zabıtadan fiyat ve etiket kontrolü çalışmaları, System.String[]
Emet Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki market, bakkal ve alışveriş merkezleri ve pazar yerinde etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimleri yapıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın talimatı üzerine Zabıta Ekipleri, marketlerde ve bakkallarda ve ilçe pazarında tezgahları dolaşarak etiketleri inceliyor. Ayrıca marketlerde 'Yerli Malı' etiketinin olup olmadığını da kontrol eden ekipler, kilo bazında fiyatı olan ürünlerin gramaj olarak etiketlere doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığını da denetliyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Fiyatlarda ciddi oynamalar varsa, hatta stoklar varsa, bunların stoklarını basmak ve milletimizin haklarını korumak devlet olarak görevimizdir' ifadelerinin ardından biz de bunu bir emir addedip Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ilçemiz genelindeki market, bakkal ve ilçe pazarımızı denetlemek üzere görevlendirdik. Zabıta ekiplerimiz, şehir merkezinde bulunan bakkalları, marketleri ve ilçe pazarını gezerek fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:06 Kaynak: İHA
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