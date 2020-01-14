Zabıtadan gıda denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan gıda denetimi - Son Dakika

Zabıtadan gıda denetimi

7 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde belediye zabıta ekiplerince gıda denetimi yapıldı.

Zabıtadan gıda denetimi, System.String[]

Düzce'nin Yığılca ilçesinde belediye zabıta ekiplerince gıda denetimi yapıldı.

Yığılca Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolleri sağlanırken, imalathanelerin hijyen durumu ve iş yerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı da denetlendi.


Yığılca Belediyesi'nden denetim hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yiyecek, içecek üretimi ve satışı yapılan işletmelere denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın aldıkları ürünleri gönül rahatlığı ile tüketebilmesi ve sağlıklı üretimin yapılabilmesi için denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." ifadeleri kullandı.

Yığılca, Zabıta, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 21:16:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıtadan gıda denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]