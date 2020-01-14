Zabıtadan gıda denetimi - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde belediye zabıta ekiplerince gıda denetimi yapıldı.

Yığılca Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolleri sağlanırken, imalathanelerin hijyen durumu ve iş yerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı da denetlendi.



Yığılca Belediyesi'nden denetim hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yiyecek, içecek üretimi ve satışı yapılan işletmelere denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın aldıkları ürünleri gönül rahatlığı ile tüketebilmesi ve sağlıklı üretimin yapılabilmesi için denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." ifadeleri kullandı.