Zabıtadan görme engelli vatandaşa yardım eli - Son Dakika
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Zabıtadan görme engelli vatandaşa yardım eli

6 saat önce

İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, adliyeye gitmek isteyen görme engelli vatandaşın yardımına koşarak, vatandaşı gitmek istediği yere götürdü.

Zabıtadan görme engelli vatandaşa yardım eli, System.String[]

İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, adliyeye gitmek isteyen görme engelli vatandaşın yardımına koşarak, vatandaşı gitmek istediği yere götürdü.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; rutin olarak gerçekleştirdiği kontrollerinin yanı sıra yardıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların yardımına koşuyor. Körfez Mahallesi Berk Sokak üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştirirken Kocaeli Adliyesi'ne gitmek isteyen görme engelli bir vatandaş ile karşılaşan zabıta ekipleri engelli vatandaşa yardım elini uzattı. Engelli vatandaş, kendisine yardımcı olarak adliyeye gitmelerini sağlayan zabıta ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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